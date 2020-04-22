Войти | Зарегистрироваться
14:58

среда,
22 апреля
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Голосеевский монастырь закрыт на карантин

22.04.2020 / 14:02
Голосеевский монастырь закрыт на карантин
Голосеевский монастырь Источник: Центр информации УПЦ
На официальной странице монастыря в Фейсбук сообщается, что с 17 апреля в обитель не допускались прихожане и паломники, богослужения проходили в закрытом режиме

Киевский Свято-Покровский Голосеевский мужской монастырь закрывается на карантин из-за вспышки коронавируса.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сегодня сообщил мэр Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

«Среди тех, у кого за минувшие сутки подтвердили коронавирус - один монах Киево-Печерской лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря. В этом монастыре сейчас происходит дезинфекция всех помещений. И мы закрываем его на карантин», - сказал Виталий Кличко.

На официальной странице монастыря в Фейсбук сообщается, что с 17 апреля в обитель не допускались прихожане и паломники, богослужения проходили в закрытом режиме.

«В связи со сложившимися обстоятельствами на территории Украины и сложной ситуацией в Киеве из-за распространения COVID-19; дабы избежать даже малейшего риска, для братии и прихожан было принято решение полностью закрыть нашу обитель от посещений», - написали в пресс-службе монастыря.

Источник: Inpress.ua
упц
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
22 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.