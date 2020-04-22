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Митрополит Агафангел напомнил, что жизнь каждого верующего должна быть свидетельством Истины

22.04.2020 / 14:01
Митрополит Агафангел напомнил, что жизнь каждого верующего должна быть свидетельством Истины
Митрополит Агафангел Источник: Центр информации УПЦ
Иерарх УПЦ объяснил, что может победить зло

Каждый верующий человек должен жить так, чтобы его жизнь стала свидетельством Истины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, об этом сказал митрополит Одесский и Измаильский Агафангел (Саввин).

«Наша Пасха проходит в сложные дни испытаний, когда постигло великое горе наш народ и многие страны. И эта скорбь наполнила сердца многих людей болью. И мы молимся сегодня, и верим, что с помощью Господа мы учимся у него Божественной любви. И эта любовь способна побеждать всякие неприязни, созидать духовные основы, являть великую силу Божественной любви, способную разбивать оковы человеческого греха», - сказал митрополит Агафангел.

Архиерей напомнил, что Иисус Христос всегда идет с нами по нашим жизненным тернистым дорогам.

«Каждый из нас должен познавать волю Божью, благую и совершенную. Человек должен во всем жить так, чтобы жизнь его была свидетельством Истины. В наше непростое секулярное время трудно быть свидетелями Христа, это подвиг тяжелый, но без этого подвига невозможно представлять торжество Правды и Истины», – призвал митрополит Агафангел.

Иерарх УПЦ объяснил, что может победить зло.

«Мы должны подражать Воскресшему Спасителю мира примером нашей христианской жизни, проповеди и любви друг к другу. Мы должны здесь умножать любовь Христову, для того, чтобы быть верными Господу, нашему Отечеству и друг другу. Любовь Христова должна отличать учеников Его от других, потому что говорил Спаситель: "вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою"», – подчеркнул владыка Агафангел.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Агафангел
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