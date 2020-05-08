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Мнение: Маселко обнаружил "зраду" в зарплате главы КАС

08.05.2020 / 09:00
Это якобы была попытка договориться со Смоковичем в вопросе подачи исков бывшими главами налоговой службы и таможни

Роман Маселко, адвокат и член Громадської Ради доброчесності, при участии ОО Автомайдан опубликовал информацию, что глава Кассационного административного суда (КАС) Михаил Смокович получил 274 тысячи гривен, не смотря на ограничение в 47 тысяч.

Как отмечают судьи в телеграмм-канале «Под Мантией», Маселко не читал законодательство, в результате чего не смог посчитать, откуда взялась такая сумма.

«Член всех возможных советов в Украине Маселко, с помощью ОО Автомайдан, взялись разгонять новую "зраду" публикуя информацию, что Глава КАС Смокович вместо положенных 47 тис. грн. получил 274 тис. грн», - говорится в сообщении.

Как рассказали судьи, это якобы была попытка договориться с главой КАС в вопросе подачи исков бывшими главами налоговой службы и таможни Сергеем Верлановым и Максимом Нефедовым.

Судьи отметили, что в максимальной зарплате судей в 47 тысяч гривен не учитываются другие выплаты, например, пособие по оздоровлению, материальная помощь и оплата ежегодного отпуска. Именно этим и воспользовался Смокович, впрочем, как и большинство судей и должностных лиц других организаций.

«Жаль, что член всех возможных советов в Украине Маселко, так и остался специалистом по написанию постов в фейсбуке, а не специалистом по знанию права», - резюмировали судьи.

судьи, Смокович, Маселко, зрада
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