В Беларуси 91-летний священник излечился от коронавируса

91-летний священник Белорусской Православной Церкви протоиерей Василий Лесько 6 мая выписался из больницы, куда был госпитализирован с коронавирусом, и вернулся в родное Полесье.

Как сообщает «Tut.by», в последнее время он жил в Свято-Елисаветинском монастыре в Минске и был госпитализирован с диагнозом «коронавирус» в больницу в Боровлянах, где провел 24 дня, из них семь — в реанимации и на аппарате ИВЛ.

Несмотря на утверждения о том, что COVID-19 опасен для людей пожилого возраста, особенно если у них есть хронические заболевания, священник победил опасную болезнь. Год назад отец Василий Лесько попал в больницу с воспалением легких, а еще не так давно ему заменили кардиостимулятор.

В Беларуси отец Василий Лесько известен своим исполнением песен на религиозную тематику

Пока он лежал в больнице, музыкант и этнограф Сергей Долгушев решил сделать подарок: запустил сбор на издание уникальных записей отца Василия.

Сам отец Василий смотрит в будущее с оптимизмом. «Дай Бог еще пожить!», - говорит он.