Войти | Зарегистрироваться
10:11

пятница,
08 мая
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Беларуси 91-летний священник излечился от коронавируса

08.05.2020 / 09:52
В Беларуси 91-летний священник излечился от коронавируса
Tut.by Источник: Tut.by
В Беларуси отец Василий Лесько известен своим исполнением песен на религиозную тематику

91-летний священник Белорусской Православной Церкви протоиерей Василий Лесько 6 мая выписался из больницы, куда был госпитализирован с коронавирусом, и вернулся в родное Полесье.

Как сообщает «Tut.by», в последнее время он жил в Свято-Елисаветинском монастыре в Минске и был госпитализирован с диагнозом «коронавирус» в больницу в Боровлянах, где провел 24 дня, из них семь — в реанимации и на аппарате ИВЛ.

Несмотря на утверждения о том, что COVID-19 опасен для людей пожилого возраста, особенно если у них есть хронические заболевания, священник победил опасную болезнь. Год назад отец Василий Лесько попал в больницу с воспалением легких, а еще не так давно ему заменили кардиостимулятор.

В Беларуси отец Василий Лесько известен своим исполнением песен на религиозную тематику

Пока он лежал в больнице, музыкант и этнограф Сергей Долгушев решил сделать подарок: запустил сбор на издание уникальных записей отца Василия.

Сам отец Василий смотрит в будущее с оптимизмом. «Дай Бог еще пожить!», - говорит он.

Источник: Inpress.ua
священник, Белорусь
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 мая
7 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.