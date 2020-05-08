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Рада приняла закон о повышении способности системы здравоохранения противодействовать COVID-19

08.05.2020 / 10:14
Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19.

За законопроект №3380 в целом проголосовали 336 депутатов.

Законопроект №3380, авторства 25-ти депутатов разных фракций предусматривает, что повысить способности реагирования системы здравоохранения Украины на распространение COVID-19 можно, действуя в трех направления. В частности, путем налаживания алгоритмов и обеспечения системы массового тестирования (на амбулаторном и стационарном уровнях), усилением мощности и обеспеченности определенных учреждений здравоохранения, которые принимают больных COVID-19, а также улучшая условия труда медперсонала.

Проект закона предусматривает возможность привлечения врачей-интернов и врачей-специалистов без присвоения или подтверждения квалификации к участию (на волонтерских началах) в мероприятиях по противодействию COVID-19 на условиях и с учетом ограничений, которые определит Минздрав.

Законопроект также предусматривает повышение размера пособия по временной нетрудоспособности медработникам, находящимся на самоизоляции, учитывая контакт с больным COVID-19 при исполнении служебных обязанностей, до 100% средней заработной платы (дохода) независимо от страхового стажа.

Пособие гражданам, находящимся на самоизоляции под наблюдением медиков должно составлять 50% средней зарплаты независимо от страхового стажа.

Кроме того, законопроект предусматривает изменение алгоритма ПЦР-тестирования на COVID-19 за средства бюджета. В частности, Минздрав должен обеспечить организацию проведения тестирования на амбулаторном и стационарном уровнях в зависимости от медицинских показаний соответствии с отраслевыми стандартами медицинской медпомощи.

Обязательное тестирование должно проводиться для лиц, обращающихся за медпомощью с признаками СOVID-19 и лиц, имеющих установленный контакт с ними.

Кроме того, регулярное тестирование является обязательным для медиков и других сотрудников медучреждений, оказывающих медпомощь больным COVID-19, а также для лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения коронавирусной болезни, в том числе для работников Нацполиции и Нацгвардии, независимо от того, имели ли они контакт с больными COVID-19.

Законопроект обязывает Минздрав обеспечить обязательное обнародование и обновление на официальном веб-сайте ежедневной информации о результатах тестирования на COVID-19 и количестве проведенных тестов на амбулаторном и стационарном уровнях, а также еженедельной информации об обеспеченности учреждений здравоохранения лекарственными средствами, медицинскими изделиями, медицинским оборудованием, расходными материалами (в том числе и СИЗ), и информацию о количестве и квалификации привлеченного медицинского персонала с обязательным указанием конкретного учреждения здравоохранения.

Минздрав также будет обязан еженедельно публиковать информацию о закупке, получении (в том числе и в качестве гуманитарной или благотворительной помощи) и распределение лекарственных средств, медицинских изделий, медицинского оборудования и расходных материалов для борьбы с COVID-19 с обязательным указанием количества таких материалов, их стоимости и источников финансирования.

Кроме того, Минздрав будет обязан публиковать методологию расчета потребности учреждений здравоохранения в лекарственных средствах, медицинских изделиях, медицинском оборудовании и расходных материалах для борьбы с COVID-19.

Источник

коронавирус, тестирование, ВР, COVID-19
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