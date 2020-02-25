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ВОЗ передала Украине наборы реагентов для тестирования на COVID-19 более 950 человек

25.02.2020 / 14:21
ВОЗ передала Украине 30 наборов реагентов для тестирования на коронавирус COVID-19 в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины.

Как сообщает Министерство здравоохранения на странице в сети "Фейсбук", наборы содержат примерно 3 тыс. реакций, чего достаточно для исследования на заболевания более 950 чел.

"Во всем европейском регионе усилены меры по тестированию: ВОЗ ввела механизм передачи клинических образцов пациентов (тех, которые соответствуют эпидемиологическом определению подозрения на инфицирование COVID-19) в международные референс-лаборатории. В настоящее время в европейском регионе работают шесть международных лабораторий для выявления и проверки на новый коронавирус", - сообщает Минздрав.

ВОЗ с 2019 года поддерживает Украину в улучшении подготовки к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения.

Источник

коронавирус, тестирование, ВОЗ
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