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Наместник Киево-Печерской лавры подал иск в суд против телеканала

08.05.2020 / 10:28
Наместник Киево-Печерской лавры подал иск в суд против телеканала
lavra.ua Источник: Центр информации УПЦ
Наместник Киево-Печерской лавры подал иск в суд против телеканала в связи с распространением неправдивой информации

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел обратился с иском в Печерский суд Киева против «5 канала» в связи с распространением неправдивой информации о якобы призывах владыки приходить верующим в храм в период обострения коронавируса в Украине.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, адвокат митрополита Елена Исаевская заявила, что своей ложью телеканал не только нанес удар по репутации Церкви, но и спровоцировал дискредитацию религии и пропаганду конфликта на религиозной почве.

«Митрополит Павел требует от «5 канала» немедленно опровергнуть ложь и принести извинения верующим», — отметила Елена Исаевская.

Источник: Inpress.ua
суд, упц, Киево-Печерская лавра
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