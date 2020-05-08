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Открывать метро в Украине до 22 мая не стоит – совещание у Зеленского

08.05.2020 / 10:45
Возобновление работы метрополитена в Украине, согласно плану, который наработало правительство, не может произойти до 22 мая.

В частности, поскольку ранний запуск общественного транспорта грозит распространением эпидемии коронавируса, ситуация с которой еще не стабилизировалась, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании под председательством президент Владимира Зеленского.

"Плановый умеренный подход к выходу из карантина – это правильно. Несмотря на усталость, нельзя относиться легкомысленно к эпидемии. Сегодня количество зараженных – более полутысячи. Транспорт – это прямой способ распространения этой опасности", - подчеркнул на совещании в четверг, 7 мая, президент, сообщает пресс-служба главы государства.

Шмыгаль отметил, что в Украине за сутки выздоровело рекордное количество людей от коронавируса – 299. В то же время заразилось больше граждан, чем в предыдущие дни, - 507.

На совещании Зеленскому также доложили о ситуации с Житомирской вирусологической лабораторией, которая якобы загружена на 7-8 дней вперед и собиралась сделать трехдневный перерыв в тестировании на коронавирус. Главный санитарный врач Виктор Ляшко уже пообщался с представителями лаборатории и решил менеджерские вопросы, которые мешали проведению тестирования.

Источник

метро, коронавирус, карантин
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