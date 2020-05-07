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В УПЦ создали мобильное приложение для церковных певчих

07.05.2020 / 20:22
В УПЦ создали мобильное приложение для церковных певчих
Церковный хор Источник: Центр информации УПЦ
Приложение «Тренажёр церковного пения» было разработано для усовершенствования учебного процесса и может помочь даже тем, у кого нет музыкального образования

В Харькове на регентско-певческом отделении духовной семинарии Украинской Православной Церкви создали бесплатное мобильное приложение для желающих научиться петь в церковном хоре.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», приложение «Тренажёр церковного пения» было разработано для усовершенствования учебного процесса и может помочь даже тем, у кого нет музыкального образования.

В числе возможностей программы:
– прослушивание песнопений в четырёхголосной записи;
– мультитрековое воспроизведение;
– включение/выключение любой партии в процессе звучания;
– параллельная с воспроизведением запись своего голоса (нужны наушники или гарнитура);
– прослушивание нескольких своих записей вместе;
– отправка своих записей преподавателю.

 Чтобы начать тренировку, сначала программа предложит скачать один из наборов песнопений. Их доступно три:
– «Всенощное бдение»: обиход неизменяемых песнопений + гласовые воскресные стихиры, тропари, прокимны и ирмосы;
– «Литургия»: обиходные песнопения;
– «Литургия для пения с детьми».

 Также можно создать собственный обучающий набор.

Скачать приложение можно здесь.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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