В Одессе православная молодежь реставрировала Мемориал 411-й батареи к празднику 75-летия Победы

Православная молодежь Одессы завершила третий этап подготовки Мемориала 411-й батареи к празднику 75-летия Победы во Второй мировой войне.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Одесской епархии, волонтеры подготовили металлические орудия к покраске, покрасили их и убрали территорию.

«Одесситы, которые посетят мемориальный комплекс в праздничные дни, чтобы почтить память о павших в бою героях, будут приятно удивлены. Наш молодежный актив и священнослужители приложили немало усилий, чтобы отвоевать у беспощадного времени частицу истории, которая всем нам так дорога, ведь без сохранения своей истории мы утрачиваем шанс на достойное будущее. Именно поэтому Церковь неустанно прививает молодежи чувство ответственности за то наследие, которое мы получили от наших предков», - отметили в пресс-службе Одесской епархии.

По словам организаторов, «по-настоящему радостно видеть, с каким упорством и самоотдачей православная молодежь трудится в память о прошлом и с мыслью о будущем».

Как сообщалось ранее, в Одессе на территории 2-го христианского кладбища верующие Украинской Православной Церкви провели уборку на могилах воинов Второй мировой войны.