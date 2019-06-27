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Кабмин установил предельный тариф на горячую воду для населения

27.06.2019 / 12:50
Кабинет министров Украины установил предельный тариф на горячую воду для населения.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на странице в Facebook.

“Еще одно важное решение правительства Владимира Гройсмана сегодня - установлен предельный тариф на горячую воду для населения”, - отметил Петренко.

В частности, как добавил министр, установлено 83.66 грн за 1м3 - при наличии полотенцесушителей и подключения их к системам снабжения горячей воды и 75.74 грн за 1м3 - при отсутствии полотенцесушителей.

Источник 

Кабмин, тариф, горячая вода
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