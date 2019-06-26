Войти | Зарегистрироваться
15:44

среда,
26 июня
Онлайн
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Жизнь
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Как пережить жару: советы врачей и расценки
Жизнь
Как пережить жару: советы врачей и расценки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Маркарова: Украина ведет активные переговоры с МВФ о новой программе

26.06.2019 / 14:52
Украина ведет активные переговоры с Международным валютным фондом по поводу новой программы финансирования.

Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в комментарии Bloomberg.

По ее словам, новая программа может быть заключена на три года.

Возможный объем финансирования министр не назвала, но подчеркнула, что нынешняя программа была заключена на период выборов.

"В некотором смысле эта программа сделала то, что должна была сделать", — сказала министр.

"Учитывая, что инвесторы заинтересованы во внутренних облигациях Украины, правительство, вероятно, не будет продавать больше долгов на международных рынках в 2019 году. В этом месяце было продано 1 млрд евро долгов. Мы уже видим, что превышаем бюджетные прогнозы по финансированию за счет местных займов", - отметила Маркарова.

Напомним: команда победителя выборов президента Владимира Зеленского рассчитывает на успешный пересмотр программы stand by Международного валютного фонда в мае 2019 года.

Новая программа помощи от МВФ stand-by была подписана в конце декабря и рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить 3,9 млрд долл.

Первый пересмотр программы запланирован на середину мая.

После этого станет ясно, может ли Украина рассчитывать на следующий транш - 1,3 млрд долл.

В исследовании JP Morgan говорится, что сфокусированность украинской власти на предстоящих осенью парламентских выборах не позволит стране выполнить условия Международного валютного фонда в 2019 году и получить транш.

Миссия МВФ посетила Киев в период с 21 по 29 мая 2019 года на фоне обновления власти в Украине.

Источник 

МВФ, Маркарова
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.