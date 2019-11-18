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Гончарук и Маркарова поговорили с миссией МВФ о новой программе

18.11.2019 / 12:49
Премьер Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова обсудили с миссией Международного валютного фонда в Украине условия открытия новой 3-летней программы расширенного финансирования.

Об этом сообщает Правительственный портал

Гончарук и Маркарова 15 ноября встретились руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой.

Руководитель миссии МВФ отметил важность реформ, которые украинская власть успешно провела в последнее время, и выразил надежду на поддержку и ускорение их темпа.

Прямая речь Гончарука: "Украина продемонстрировала и продолжает демонстрировать быстрое и успешное воплощение реформ, задекларированных президентом, нашим правительством и парламентом. В течение последних недель украинский парламент принял за основу проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а также принял за основу и в целом закон об анбандлинге. Последний уже подписал президент.

Поэтому мы надеемся на согласование новой долгосрочной программы расширенного финансирования, которая поддержит наши усилия, направленные на ускорение экономического роста".

Источник 

МВФ, Маркарова, Гончарук
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