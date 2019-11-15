Рада проголосовала за изменения в Бюджетный кодекс

Законопроект №2144 во втором чтение поддержали 282 народных депутатов при необходимых 226.

Этот законопроект включает в себя многочисленные правки, среди которых правка №209, которая предусматривает, что в 2020 году акцизный сбор будет оставаться в местных бюджетах.

Также проект закона предполагает создание Долгового Агентства, для более эффективного управления бюджетными средствами и реализации долгосрочных целей по управлению государственным долгом.

Агентство должно стать центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и будет подчиняться Министерству финансов.

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