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Украина начала переговоры с миссией МВФ для открытия новой программы

12.09.2019 / 10:23
Миссия МВФ прибыла в Украину, целью начавшихся переговоров является получение staff agreement (рекомендации совету директоров) для открытия новой программы сотрудничества для Украины до конца года.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"У нас сегодня в Украину прибыла миссия МВФ, с которой мои коллеги начали переговоры. Говорить о результатах еще рано. Я думаю, на следующей неделе мы выйдем с развернутым месседжем об этом", – сказал он в ходе пресс-брифинга после заседания Кабинета министров в среду, 11 сентября.

Гончарук уточнил, что миссия планирует работать в Украине до 24 сентября.

В МВФ подтвердили прибытие миссии.

Во время утверждения на посту премьера в Верховной Раде 29 августа он сообщил, что с миссией намечено провести переговоры относительно новой трех-четырехлетней программы сотрудничества.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные полугодовые пересмотры программы в 2019 году.

Миссия МВФ работала в Украине в мае этого года, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша. Глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил о ее готовности вернуться в Киев после парламентских выборов и формирования нового правительства. В то же время эксперты МВФ пришли к заключению относительно реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, отметил Рон ван Роден.

По прогнозам Нацбанка Украины, соглашение о новой программе расширенного финансирования с МВФ на срок 3-4 года объемом от $5 млрд до $10 млрд может быть достигнуто до конца этого года, что позволит до января получить первый транш по ней в размере около $2 млрд.

Источник 

переговоры, МВФ, миссия МВФ, Гончарук
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