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Суд ЕС разрушил монополию Газпрома и спас транзит через Украину

11.09.2019 / 16:46
Решение суда ЕС, которым отменено решение Еврокомиссии о предоставлении Газпрому монопольного права на использование немецкого газопровода OPAL, фактически спасает от прекращения транзит российского газа в Европу через ГТС Украины.

Такой вывод содержится в комментарии польской компании PGNiG, которое было передано Укринформу представителями компании "Нафтогаз".

10 сентября 2019 года Суд ЕС, по иску правительств Польши, Литвы и Латвии, аннулировал решение Европейской Комиссии №C (2016) 6950 от 28 октября 2016 года, которым разрешался монопольный доступ к газопроводу OPAL. Суд пришел к выводу, что "соответствующее решение было принято в нарушение принципов энергетической солидарности". Суд поддержал доводы Польши о том, что Европейская Комиссия, выдавая такое решение, нарушила принципы Европейского Союза, поскольку не изучила влияние такого решения на энергетическую безопасность Польши, заявляют в PGNiG.

Отмечается, что решением Еврокомиссии было принято монопольное использование Газпромом немецкого газопровода OPAL, разрешение на которое было предоставлено Газпрому энергетическим регулятором Германии.

Компании PGNiG S.A., PGNiG Supply and Trading GmbH, "Нафтогаз Украины" и правительства Польши, Литвы и Латвии объединили жалобы против этого решения в декабре 2016 года.

"С момента издания такого решения в 2016 году было очевидно, что решение Еврокомиссии относительно газопровода OPAL входит в конфликт с законодательством ЕС, в частности, с Третьим энергетическим пакетом. Еврокомиссия не смогла учесть, помимо прочего, негативное влияние собственного решения на газовые рынки Польши, Литвы, Латвии и других стран Центральной Европы. Энергетическое законодательство ЕС предназначено для предупреждения монополизации в доступе к газопроводам в пределах (Европейского) Сообщества. Мы удовлетворены тем, что Суд ЕС четко подтвердил - законодательство ЕС в равной степени применяется ко всем, включая Газпром. Хочу выразить благодарность, главным образом, министерству иностранных дел и министерству энергетики, которые отвечали за это дело", - отметил по этому поводу председатель правления PGNiG Петр Возняк.

Судебное решение от 10 сентября 2019 года не означает завершения иска, который был подан в Суд ЕС, поскольку это решение может быть обжаловано Европейской Комиссией. Вместе с тем, поскольку судебное решение имеет немедленный эффект, решение Еврокомиссии относительно OPAL теряет силу с 10 сентября 2019 года.

"Решение суда имеет еще один важный аспект. После отмены решения, которое предоставляло монопольный доступ к газопроводу OPAL, Газпром должен сократить объемы использования газопровода "Северный поток-1" до уровня, разрешенного в 2015 году. Следствием этого будет транзит объемов газа, которые будут оставаться, через Украину. Поскольку Газпром не может воспользоваться своей монопольной позицией в использовании газопровода OPAL, он не будет способным прекратить транзит газа в Европу через Украину, по крайней мере, в течение следующих месяцев. Решение суда может спасти Украину и Европу от рыночных потрясений, вроде тех, которые произошли в январе-феврале 2009 года», - добавил Возняк.

Газопровод OPAL находится в собственности совместного предприятия WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG. Акционерами WIGA являются Wintershall Holding GmbH (50.02%) и дочерняя компания BASF, а также PAO "Газпром" (49.98%). WIGA также владеет немецкой транзитной сетью Gascade и газопроводом Nel, который является продолжением газопровода "Северный поток" на Запад.

Источник

газ, суд, Газпром, транзит газа
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