Данилишин раскритиковал политику удержания высокой учетной ставки НБУ

"Правы те, кто утверждает: Нацбанк "добавляет масла в огонь", длительное время поддерживая учетную ставку на достаточно высоком уровне (сейчас едва ли не вдвое выше потребительской инфляции)", - написал он на странице в Facebook во вторник.

По словам Данилишина, высокая ставка НБУ обусловливает высокую доходность по государственным облигациям.

"Действительно, какой смысл украинским банкам кредитовать субъекты экономики со всеми связанными с этим рисками и последствиями, когда можно просто приобрести минфиновские ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма – ИФ) с доходностью 18-19% годовых и спокойно "стричь купоны", - написал он.

Глава Совета Нацбнка согласился с недавним решением центробанка разрешить украинским банкам осуществлять краткосрочное кредитование в гривне юридических лиц-нерезидентов для приобретения ими ОВГЗ на срок менее 14 дней.

"Такой сверхкороткий срок не позволяет присоединиться к тем критикам, которые полагают, что данное решение Нацбанка будет отвлекать серьезные объемы ресурсов от кредитования экономики", - написал он.

Правление НБУ 6 июня решило сохранить учетную ставку на уровне 17,5% годовых.

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