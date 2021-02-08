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Франция выступает против санкций в отношении "Северного потока-2" – Меркель

08.02.2021 / 10:45
Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал ее позицию по противодействию американским санкциям против российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявила Меркель после видеоконференции с Макрона, сообщает Bloomberg

Стороны договорились, что должны устранить разногласия по строительству газопровода накануне переговоров с президентом США Джо Байденом. Меркель и дальше продолжает придерживаться позиции по завершению строительства "Северного потока-2". По ее словам, Франция и Германия едиными силами выступили против американских санкций в отношении газопровода и теперь они хотят поднять этот вопрос в переговорах с США.

Соединенные Штаты выступают против запуска трубы и уже ввели ряд санкций, против компаний, которые к этому причастны.

"Мы хотим продолжать совместную работу над более суверенной европейской энергетической стратегией", – сказал французский лидер. В то же время, о том, что российская труба наоборот увеличивает зависимость Германии от российской энергетики, руководители государств не вспомнили.

Напомним, еще в августе 2020 президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он высказывал свои сомнения в отношении газопровода "Северный поток-2" канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии продлило разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в водах страны.

Как сообщалось, компания Nord Stream 2 AG планирует завершить большие строительные работы на одной из двух ветвей противоречивого российского газопровода в первой половине 2021, несмотря на санкции США.

Председатель Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер призвал объявить мораторий на достройку нового газопровода из России в Германию "Северный поток-2".

Газопровод "Северный поток - 2" достроен уже более чем на 90 процентов. Осталось проложить всего несколько десятков километров труб в водах Дании и Германии.

Источник

Франция, Меркель, Северный поток
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