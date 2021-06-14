Меркель: важно, чтобы Украина оставалась транзитером газа

Об этом Меркель рассказала на брифинге 12 июня.

«Мы коротко обсудили тему «Северного потока 2». Вы знаете, что ведутся переговоры немецких экспертов с американским правительством. Считаем, что мы находим хороший путь... Важно, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа», - заявила канцлер.

По ее словам, атмосфера переговоров способствует сотрудничеству.

Меркель добавила, что в ходе беседы с американским лидером обсуждалась его предстоящая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, а также саммит НАТО и ситуация в Афганистане.

Это первая встреча Меркель с Байденом после избрания его президентом Соединенных Штатов Америки. Канцлер ФРГ собирается с визитом в США 15 июля - как ожидается, тема Nord Stream 2 станет одной из основных во время переговоров в Вашингтоне.

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