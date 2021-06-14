Войти | Зарегистрироваться
11:00

понедельник,
14 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Меркель: важно, чтобы Украина оставалась транзитером газа

14.06.2021 / 09:42
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с президентом США Джо Байденом в рамках саммита G7 обсудила ситуацию вокруг газопровода Nord Stream 2.

Об этом Меркель рассказала на брифинге 12 июня.

«Мы коротко обсудили тему «Северного потока 2». Вы знаете, что ведутся переговоры немецких экспертов с американским правительством. Считаем, что мы находим хороший путь... Важно, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа», - заявила канцлер.

По ее словам, атмосфера переговоров способствует сотрудничеству.

Меркель добавила, что в ходе беседы с американским лидером обсуждалась его предстоящая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, а также саммит НАТО и ситуация в Афганистане.

Это первая встреча Меркель с Байденом после избрания его президентом Соединенных Штатов Америки. Канцлер ФРГ собирается с визитом в США 15 июля - как ожидается, тема Nord Stream 2 станет одной из основных во время переговоров в Вашингтоне.

Источник

газ, Меркель, Северный поток
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 июня
13 июня
12 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.