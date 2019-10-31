Войти | Зарегистрироваться
18:42

четверг,
31 октября
Онлайн
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Глава "Нафтогаза" надеется на санкции крупных западных стран после разрешения Дании строить Nord stream-2

31.10.2019 / 17:23
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассчитывает на введение санкций в отношении газопровода "Северный поток 2", разрешение на строительство которого в среду выдало Датское энергетическое агентство.

"Мы ожидали этого решения в течение осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения. Эффективное противодействие агрессии в сегодняшнем мире - санкции крупных западных государств. Планируем максимально поддержать украинских дипломатов в этом направлении", - написал он на своей странице в Facebook.

Коболев также отметил, что для Украины важно продолжить реформирование собственного газового рынка, внедрив в стране европейское энергетическое законодательство.

"Сохраняется значение арбитражных и судебных разбирательств между "Нафтогазом" и "Газпромом", а также качественный анбандлинг, который позволит Украине привлечь мощного западного партнера к управлению украинской ГТС", - добавил глава НАК.

Ранее в среду, 30 октября, стало известно, что Дания выдала последнее недостающее согласие на строительство "Северного потока 2". Газопровод пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм. Регулятор выбирал между двумя маршрутами - протяженностью 147 км и 164 км. В итоге Датское энергетическое агентство (ДЭА) выбрало самый короткий маршрут, поскольку он обеспечивает наименьший риск и воздействие на экологию.

Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся больше двух лет - с апреля 2017 года. К настоящему моменту в оставшихся четырех юрисдикциях не только получены разрешения, но и практически построена трасса магистрали.

Источник

газ, Нафтогаз, Коболев, Северный поток
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
31 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.