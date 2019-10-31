В Украине изменятся цены на ключевые продукты: что подорожает больше всего

Об этом - в материале.

Согласно прогнозу Алексея Дорошенко, председателя ассоциации поставщиков торговых сетей, к концу года может подорожать мясо, пишет УНН.

Так, из-за сокращения производства свинины в Украине на 2,4%, ее стоимость может возрасти. Но подорожание не будет существенным - около 1-1,5 гривен, считает эксперт.

А вот некоторые виды молочных продуктов подорожают на 2%. Этот рост будет постепенным - на 0,7-0,8% каждый месяц.

"За ноябрь-декабрь мы увидим где-то 1,5, а в отношении отдельных видов молочки возможно даже на 2% роста", - считает Дорошенко.

По мнению специалиста, сильнее всего изменится прайс на сливочное масло. Это связано с повышенным спросом на продукт за границей. То есть, больше вывезут, сильнее повысится цена.

Кроме того, ожидается подорожание хлеба - до конца года стоимость продукта может вырасти на 1-3%.

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