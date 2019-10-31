Путин призвал к обнулению судебных претензий между Газпромом и Нафтогазом Украины

"Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования со всех сторон. Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа в Украину. Причём со значительным снижением цены - в отличие от той, по которой потребители российского газа получают (его - ред.) в Украине сегодня", - сказал Путин в среду, 30 октября, в ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"А то, что это российский газ - сомнений нет. Никакого реверса там нет, это ложный реверс. Но бог с ним, с этим ложным реверсом. Главное, что выгоды Украины очевидны и для конечных потребителей - и для комбыта, для граждан, и для экономики в целом", - сказал Путин.

Путин также назвал абсурдными претензии Антимонопольного комитета Украины к "Газпрому" на $7 млрд.

"Что касается переговоров в Брюсселе, которые прошли позавчера. Мы знаем оценки некоторых чиновников ЕС по поводу того, как прошли эти переговоры. Наши оценки расходятся. Мы считаем их конструктивными, причём со всех сторон, включая и наших украинских партнеров", - сказал Путин.

"Вопрос исключительно в сфере споров арбитражного характера, на наш взгляд, абсолютно абсурдных, когда, например, $7 млрд пытаются предъявить через украинские суды за то, что он ("Газпром" - ИФ) занимает монопольное место на транзитном рынке Украины. Хотя "Газпром" ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Но это просто абсурд", - добавил российский президент.

Министр энергетики РФ Александр Новак по итогам прошедших 28 октября трехсторонних консультаций предложил "пакетное" урегулирование судебных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом", а также поставок и транзита газа.

31 декабря 2019 года заканчивается контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины. В сентябре стороны провели встречу, где Украина представила России и Еврокомиссии дорожную карту по имплементации европейского законодательства в свою систему. Россия согласилась подписать контракт по новым правилам, если Украина успеет завершить все необходимые процедуры, в частности, сертифицировать украинского газотранспортного оператора по европейскому законодательству.

Если Украина не успеет, Россия предлагает продлить действующий контракт на транзит газа на какой угодно срок. Но первоочередным вопросом Россия считает подписание контракта на покупку газа Украиной напрямую у России, который сейчас Украина получает реверсом из Европы. Украина не покупает российский газ с 2015 года.

Россия в сентябре на трехсторонних переговорах также заявила о необходимости до подписания нового контракта с Украиной заключить мировое соглашение по решению Стокгольмского арбитража, согласно которому "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу Украины" $2,6 млрд.

Позднее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о необходимости урегулирования всех судебных претензий, в том числе по решению антимонопольного комитета Украины, по которому "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу Украины" свыше $6 млрд.

Украина признает риск неподписания договора в соответствии с европейским энергетическим законодательством. "Риск неподписания пока остается на повестке дня. С украинской стороны мы будем максимально эффективными для того, чтобы подписать договор на транспортировку", - говорил министр энергетики Украины Алексей Оржель. На этот случай Украина активно закачивает газ в свои подземные хранилища.

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