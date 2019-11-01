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Нефьодов ответил на обвинения в низких доходах от таможни

01.11.2019 / 14:44
Таможенные платежи в июле-октябре 2019 года выросли на 2,4% или на 106 миллионов долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов написал в Facebook.

"Вот динамика таможенных платежей за то время, пока наша команда создает Нова митниця. При этом стоимость налогооблагаемого импорта за это время снизилась на 0.8% (газ и нефть падают в цене на мировых рынках). Так кто запускает миф, что "у Нефьодова не очень получается?", - подчеркнул он.

"Вчера было интересное обсуждение на комитете налоговой и таможенной политики. Сейчас идут качели - мы или делаем системную реформу таможни и увольняем старые кадры (первые 500 уже готовятся на выход) или "не расшатываем лодки и используем те же методы, что и раньше".

Под эту качалку запускаются кучи мифов. Просто думайте, кому это выгодно", - добавил глава таможни.

По словам Нефьодова, его задача - строить таможню, которая работает по закону, а не по телефонному праву.

"Моя задача простая как двери - строить таможню, которая работает по закону, а не по телефонному праву. Которая пользуется доверием общества. Которая платит сотрудникам адекватные зарплаты - но и наказывает всех неадекватов в собственных рядах.

Которая работает быстро и незаметно для белых импортеров-экспортеров. Точно знаю, что большинство членов комитета разделяют такое видение. И победить коррупционную гидру мы можем только вместе. Так сделаем их вместе? ", - написал глава таможенной службы.

Напомним: в интервью УП глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Офис президента пользуется услугами бывшего главы Службы безопасности экс-вице-премьера времен президентства Виктора Януковича Валерия Хорошковского для консультаций по таможне.

"Да, он нас консультирует. Но реальным руководителем таможни является Максим Нефедов. Я в него очень сильно верю, и это мое личное и надежда, к которой я приложил максимум усилий, чтобы дать возможность ему работать, чтобы он реализовал эти свои идеи. К сожалению, у него сейчас не очень удается. Или, скажем так, очень не удается", - сказал он.

Богдан отрицает, что Хорошковский является "теневым руководителем" таможни. По словам руководителя ОПУ, команда Зеленского выбрала консультантом Хорошковского, потому что его рекомендовали "и друзья и недруги". Мол, за 2 года пока Хорошковский возглавлял таможню, доходы выросли в 4 раза.

Руководитель ОПГ называет действующего руководителя таможни Максима Нефедова "профессиональным человеком с чистыми помыслами", однако указывает, что старая системы таможни, еще на сегодняшний день руководит, делает все, чтобы саботировать как деятельность Нефедова, так и жизнь страны, поскольку доходы от таможни упали очень существенно.

Богдан отметил, что не знает, прислушивается ли Нефедов к Хорошковскому, но надеется, что сотрудничество приведет к положительным результатам.

На вопрос, возможно ли назначение на должность Хорошковского Богдан отметил, что этому мешает "бэкграунд" политика.

Источник 

таможня, Таможенная служба, Нефедов
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