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В Украине официально заработала Новая таможня

09.12.2019 / 12:48
В 00:00 8 декабря в Украине официально начала работать новая Государственная таможенная служба Украины.

Об этом сообщил председатель ГМС Максим Нефедов в Facebook.

"Сегодня в 00:00 официально запустилась Новая таможня. Это еще только начало построения нового госоргана, который будет действительно работать для налогоплательщиков", - написал Нефедов 8 декабря.

Он добавил, что в 00:03 уже была оформлена первая экспортная декларация на груз, а в полночь был оформлен первый рейс в международном аэропорту "Борисполь".

"Еще остаются точечные вопросы, разгребем за неделю - места доставки, отдельные случаи транзита, особенности работы железной дороги. Но в целом все хорошо, работаем далее", - отметил глава ГТС.

Напомним, 18 декабря 2018 года Кабинет министров принял решение о создании Государственной налоговой (ГНС) и Государственной таможенной служб (ГТС) путем реорганизации Государственной фискальной службы. 6 марта 2019 года правительство утвердило положение о ГНС и ГТС.

В конкурсе на должность председателя Государственной таможенной службы победил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов. Кабинет министров 5 июля 2019 года назначил Нефедова председателем Государственной таможенной службы, с 15 июля он приступил к исполнению своих обязанностей.

24 октября был начат процесс по созданию региональных подразделений Гостаможслужбы, в результате которого количество таможен в Украине сократилась с 26 до 16.

Источник

таможня, Нефедов
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