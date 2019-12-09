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Разумков: от успеха "Нормандии" зависит будущее страны

09.12.2019 / 12:17
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что от успеха переговоров в рамках "нормандской встречи" зависит будущее страны.

Об этом свидетельствует заявление Разумкова в Facebook, а также сообщила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Дословно: "Завтра состоятся переговоры в нормандском формате и от их успешности зависит будущее страны. В этот день не должно быть политики и борьбы - только государственная позиция для Украины".

Разумков также заявил, что "красные линии" в ходе переговоров "нормандской четверки" будут соблюдены, а украинские территории - возвращены.

В свою очередь Мендель заявила, что Украина "летит в Париж с очень сильной позицией".

Дословно: "У нас есть сильные союзники - Германия и Франция, у нас есть поддержка на международной арене, в том числе и от США и Великобритании. Но самый важный наш союзник - это украинский народ, который не хочет войны".

"10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от "Нормандии" могут принести послевкусие разочарование. Когда скепсис и страхи выводят людей на митинги против вымышленной "капитуляции", давайте охладите пыл и вспомним, что все мирные инициативы Владимира Зеленского сопровождались протестными акциями", - заявила Мендель.

"Президент Зеленский взял на себя ответственность прекратить войну, понимая, что украинцы больше всего хотят мира. Именно для этого он пришел во власть и не предаст свой народ. Впоследствии мы обязательно достигнем мира", - добавила она.

Напомним, встреча лидеров стран "нормандской четверки" начнется в Париже 9 декабря в 17:00 по Киеву.

Договоренности о встрече предшествовали: ряд разговоров лидеров, обмен заключенными между Киевом и Москвой, разведение сил на трех тестовых участках Донбасса и возвращение Россией украинских военных кораблей.

Глава МИД Вадим Пристайко назвал красные линии Украины на "нормандском саммите" в Париже и рассказал, что договорились записать в решении "нормандского саммита".

3 декабря Зеленский провел совещание в рамках подготовки к встрече в "нормандском формате", на которой обсудили пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса. 7 декабря президент также проведет закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Зеленский надеется, что в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным будет достигнута договоренность об обмене пленными и политзаключенными "всех на всех" до Нового года. Также он планирует говорить о выводе всех незаконных вооруженных формирований с Донбасса, проведении местных выборов в ОРДЛО, сроках возврата восточной границы под контроль Украины.

Помощник президента Украины Андрей Ермак в Лондоне говорил о готовности Украины в случае успешных переговоров "нормандского формата" изменить Конституцию в направлении децентрализации и продлить действие закона об особенностях местного самоуправления на сейчас неподконтрольной территории Донбасса.

Также в команде президента Украины считают, что Минские соглашения требуют уточнения, поскольку они были заключены пять лет назад.

Источник

нормандский формат, Разумков, Мендель
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