В УПЦ новая чудотворная икона Божией Матери «Знамение» Вилийская

Священный Синод Украинской Православной Церкви 6 декабря прославил чудотворную икону «Знамение» Вилийскую.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Ровенской епархии,

чудотворный образ прославился множеством исцелений и чудес.

«Люди, которые приходили к образу «Знамение» с болезнями и проблемами, получали исцеления, ответы. Историй выздоровления оказалось очень много», - отметил настоятель Свято-Параскевской церкви села Вилия Острожского района протоиерей Александр Жук, который инициировал сбор документов для подготовки к прославлению иконы.

Протоиерей Александр Жук несколько лет работал в архивах Житомира, Киева, Ровно и нашел подтверждение чудес еще столетней давности.

«Есть запись о чудесном спасении жителей Вилии в военные годы, когда фашисты хотели сжечь людей и согнали их в храм, закрыли. По воспоминаниям, люди вдохновенно молились иконе «Знамение» и случилось чудо! Неизвестно почему, немцы не подожгли церковь и покинули село», - рассказал священник.

По решению Священного Синода Украинской Православной Церкви официально день памяти чудотворной иконы «Знамение» Вилийская установлен в четверг перед Троицей. Именно в этот день 130 лет назад небольшая медная икона чудесным образом появилась из-под земли.