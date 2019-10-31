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"Нафтогаз": Украина готова к отопительному сезону независимо от того, будет ли транзит газа

31.10.2019 / 16:42
В "Нафтогазе" подчеркнули, что отопительный сезон должен пройти без проблем независимо от того, продолжится ли в 2020 году транзит российского газа через территорию Украины.

Об этом на брифинге по вопросам подготовки к отопительному сезону 30 октября заявил первый заместитель главы правления компании Сергей Перелома.

"Украина готова к прохождению отопительного сезона независимо от погодных условий, от сценария, который может развиваться с транзитом природного газа", - сказал он.

По его словам, в Нафтогазе неоднократно моделировали функционирование ГТС Украины при разных погодных условиях, а также в случаях, если транзит российского газа в Европу через Украину прекратится с 1 января 2020 года.

"Любой сценарий доказывает то, что мы устойчиво проходим отопительный сезон", - подчеркнул Перелома.

Напомним: 28 октября в Брюсселе прошли трехсторонние консультации между Еврокомиссией, Украиной и Россией о транзите российского газа на европейский рынок по территории Украины.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщил, что следующий раунд транзитных переговоров планируется в ноябре.

Вице-президент Еврокомиссии Шефчович выразил разочарование четвертым раундом трехсторонних консультаций по газу, которые произошли на политическом уровне в понедельник.

23 октября премьер Алексей Гончарук заявил, что необходимость перевода ГТС Украины в другой режим работы в случае прекращения "Газпромом" транзита газа с 1 января 2020 года может вызвать временные проблемы в некоторых небольших украинских городах.

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газ, отопительный сезон, Нафтогаз, транзит газа
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