Госдолг за месяц вырос на 1 миллиард долларов

Об этом говорится в данных Министерства финансов.

Отмечается, что в течение сентября сумма госдолга выросла в долларовом эквиваленте на 1,03 млрд долларов или 1,26%, а в гривневом эквиваленте - уменьшилась на 69,44 млрд грн.

При этом внешний долг составил 1,6 трлнгрн (58,06% от общей суммы) или 48,16 млрд долларов, внутренний - 837,91 млрд грн (41,94% от общей суммы) или 347,79 млрд долларов.

Государственный долг составляет 1,758 трлнгрн (88% от общей суммы) или 73 млрд долларов. Гарантированный государством долг составляет 239,74 млрд грн (12%) или 9,95 млрд долларов.

Напоминаем: Министерство финансов оценивает общий объем платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 миллиардов гривен, или 14,2 миллиарда долларов.

Соотношение государственного долга Украины к ВВП по итогам первого квартала 2019 года снизилось до 59%.

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