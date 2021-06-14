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В Украине могут значительно повысить цену на газ: названо условие

14.06.2021 / 13:19
Цену на газ в Украине могут повысить. Это будет, если Российская Федерация решит прервать транзит "голубого топлива" через Украину.

Об этом советник министра энергетики Елена Зеркаль заявила в эфире телеканала "Украина 24".

По ее словам, Россия искусственно сдерживает европейский рынок и не поставляет те объемы, которые нужны Европе сейчас.

"Была холодная весна, сейчас надо все наполнять, и цены на газ очень высокие. А какими они будут зимой - никто не знает", - рассказала советник министра.

В условиях прерывания транзита газа через территорию Украины этой зимой, по словам Елены Зеркаль, "для нас это будет очень ощутимо, в первую очередь в плане того, что мы получим очень дорогой газ".

"Сейчас мы можем поставлять газ так называемым виртуальным путем, то есть виртуальный реверс, когда идет обмен газа, и так работает во всем мире. Если не будет транзита, то нам придется фактически физически поставлять газ из Европы, и расходы на поставки газа значительно увеличатся", - отметила Зеркаль.

Напомним,  эксперты отметили, что санкции против оператора "Северного потока-2" могут быть возвращены.

Отметим, стало известно, сколько потеряет Украина от остановки транзита газа из России.

Источник

газ, цена газа
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