Резиденцию Януковича передали в управление сети гостинично-ресторанных комплексов

Об этом сообщает пресс-служба АРМА

Прямая речь руководителя АРМА Виталия Сигидина: "В планах будущего управляющего - создание на территории комплекса гостевых зон для отдыха и семейных развлечений, сооружения сезонного бассейна, обустройство гостиничных номеров, организация двух заведений питания".

9 июня АРМА и "7 дней" подписали договор.

Теперь управляющий может начать коммерческое использование актива.

Сигидин сообщил, что по программе управления, ожидаемый ежемесячный доход компании от использования "Сухолучья" составляет 1,16 млн грн, прогнозируемый доход госбюджета - свыше 200 тыс. грн.

Кроме того, компания планирует тратить на сохранение и улучшение комплекса почти 800 тыс. грн в месяц.

Компания "7 дней" принадлежит депутату Киевсовета Игорю Баленко.

Напомним: АРМА объявило о начале конкурсного отбора управляющего для "Сухолучья" в январе этого года.

В феврале победителем конкурса стало ООО "7 дней" - владелец национальной сети гостинично-ресторанных комплексов, работающих в Каменце-Подольском, Запорожье и Трускавце.

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