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Зеленский и глава МИД Италии обсудили ситуацию на востоке Украины и Nord Stream 2

11.06.2021 / 15:18
Президент Владимир Зеленский проинформировал министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо о ситуации с безопасностью на Востоке Украины и вдоль украинских границ, а также обсудил с ним угрозы от реализации проекта "Северный поток-2".

Встреча состоялась в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский, в частности, подчеркнул важность усиления дальнейшего международного давления на РФ, которая отвела лишь незначительную часть сил и средств от украинских границ и продолжает блокировать прогресс в мирном урегулировании.

«Благодарю Италию за поддержку Украины во многих направлениях, прежде всего суверенитета и территориальной целостности нашей страны», - сказал Президент.

В свою очередь Луиджи Ди Майо заверил в полной поддержке со стороны Италии суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как отмечают в Офисе Президента, во время встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам повестки дня в контексте ближайших международных мероприятий, в частности саммитов стран «Группы семи» (G7) и НАТО.

Зеленский отметил, что реализация проекта «Северный поток - 2» является прежде всего вызовом в сфере безопасности для Украины и Европы.

«В интересах энергетической безопасности Европы не допустить запуска «Северного потока-2», - убежден глава Украинского государства.

Особое внимание во время встречи было уделено вопросам евроатлантической и европейской интеграции Украины. Президент подчеркнул важность для нашего государства получения Плана действий по членству в НАТО и выразил надежду на поддержку Италией усилий Украины на пути в Альянс.

Он уверил, что Украина привержена проведению реформ в рамках выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС, а четкая европейская перспектива "будет дополнительным стимулом для построения успешной страны".

Стороны обсудили также развитие политического диалога на высшем уровне, в том числе участие руководства Италии в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

Глава государства положительно оценил динамичное развитие торгово-экономического взаимодействия между Украиной и Италией.

«Имеем значительный потенциал, чтобы создать вместе новые истории успеха в наших отношениях», - отметил Зеленский.

Собеседники также подчеркнули важную роль, которую играет украинская диаспора в Италии в укреплении отношений между странами.

Луиджи Ди Майо поблагодарил Зеленского за предоставление важной помощи его стране во время борьбы с последствиями пандемии COVID-19 в прошлом году.

В свою очередь Президент Украины подчеркнул важность межчеловеческих связей народов двух стран и необходимость принятия мер для восстановления туризма.

Напомним, 10 июня министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо находится в Украине с официальным визитом.

«Благодарю Италию за поддержку Украины во многих направлениях, прежде всего суверенитета и территориальной целостности нашей страны», - сказал Президент.

В свою очередь Луиджи Ди Майо заверил в полной поддержке со стороны Италии суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как отмечают в Офисе Президента, во время встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам повестки дня в контексте ближайших международных мероприятий, в частности саммитов стран «Группы семи» (G7) и НАТО.

Зеленский отметил, что реализация проекта «Северный поток - 2» является прежде всего вызовом в сфере безопасности для Украины и Европы.

«В интересах энергетической безопасности Европы не допустить запуска «Северного потока-2», - убежден глава Украинского государства.

Особое внимание во время встречи было уделено вопросам евроатлантической и европейской интеграции Украины. Президент подчеркнул важность для нашего государства получения Плана действий по членству в НАТО и выразил надежду на поддержку Италией усилий Украины на пути в Альянс.

Он уверил, что Украина привержена проведению реформ в рамках выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС, а четкая европейская перспектива "будет дополнительным стимулом для построения успешной страны".

Стороны обсудили также развитие политического диалога на высшем уровне, в том числе участие руководства Италии в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

Глава государства положительно оценил динамичное развитие торгово-экономического взаимодействия между Украиной и Италией.

«Имеем значительный потенциал, чтобы создать вместе новые истории успеха в наших отношениях», - отметил Зеленский.

Собеседники также подчеркнули важную роль, которую играет украинская диаспора в Италии в укреплении отношений между странами.

Луиджи Ди Майо поблагодарил Зеленского за предоставление важной помощи его стране во время борьбы с последствиями пандемии COVID-19 в прошлом году.

В свою очередь Президент Украины подчеркнул важность межчеловеческих связей народов двух стран и необходимость принятия мер для восстановления туризма.

10 июня министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо находится в Украине с официальным визитом.

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Италия, Зеленский
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