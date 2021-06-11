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"Мы снова пойдем в арбитраж": Шмыгаль пригрозил "Газпрому" за отказ от транзита через Украину

11.06.2021 / 14:47
"Газпром" поставляет газ в Европу через Украину по условиях транзитного контракта, действующего до 2024 года - Украина готова подать иск против РФ в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита через страну.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил премьер Денис Шмыгаль.

По условиям договора, "Газпром" обязался прокачивать не менее 40 млрд кубометров в год через украинскую трубу. Платежи за транзит обязательны, даже если газ физически не будет идти по ГТС.

Шмыгаль заявил, что в случае невыполнения контракта Украина обратится в арбитраж. По его словам, если так случится, то "мы снова пойдем в арбитраж и снова будем побеждать".

Напомним: премьер Денис Шмыгаль назвал газопровод "Северный поток-2" оружием Кремля, по его словам, Украина будет настаивать на остановке строительства газопровода.

Делегация Соединенных Штатов во главе с президентом Джо Байденом планирует во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудить вопрос трубопровода "Северный поток-2" и последствий его строительства.

Администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Президент США объяснил свое решение не применять санкции к ключевой компании-участнице строительства российского газопровода "Северный поток-2" тем, что проект уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям с Европой.

Советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан и Ян Хеккер, внешнеполитический советник канцлера Германии Ангелы Меркель на переговорах в Вашингтоне обсудили строительство газопровода "Северный поток - 2".

Источник

газ, Газпром, Шмыгаль
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