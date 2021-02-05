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Рада приняла закон о дистанционной работе: что он предусматривает

05.02.2021 / 15:23
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4051, который регулирует дистанционную работу украинцев.

 

Документ поддержали 322 нардепа.

Законопроект классифицирует работу на два вида: дистанционную и надомную.

В обоих случаях при заключении трудового договора, работодатели имеют право получить сведения о месте жительства или месте, где будут работать специалисты.

Кроме того, руководство должно "обеспечить точный учет отработанного времени и эффективный контроль за наиболее полным и рациональным использованием рабочего времени сотрудником".

Дистанционно означает по собственному графику и в любой точке, как на собственном оборудовании, так и предоставленном работодателем.

Надомно - работать исключительно по месту жительства, на оборудовании, которое предоставит работодатель по его же графику.

Также законопроект определяет понятие "гибкий режим рабочего времени".

Это режим работы, который отличаетсся от определенного правилами внутреннего трудового распорядка, при условии соблюдения отработки суммарного количества рабочих часов в течение установленного учетного периода.

Гибкий режим рабочего времени может предусматривать:

1) фиксированное время, в течение которого работник обязательно должен присутствовать на рабочем месте и выполнять свои должностные обязанности; при этом может предусматриваться разделение рабочего дня на части;

2) переменное время, в течение которого работник по своему усмотрению определяет периоды работы в пределах установленной нормы продолжительности рабочего времени;

3) время перерыва для отдыха и питания.

Напомним: в ноябре 2020 года Верховная Рада приняла законопроект №4051 в первом чтении.

Источник

ВР, дистанционная работа
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