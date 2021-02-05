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Рада ввела компенсации за несвоевременную выплату зарплат, пенсий и соцпособий

05.02.2021 / 14:21
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты "(№3817).

Решение поддержали 323 народных депутата.

Закон №3817 определяет исчерпывающий перечень видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам начисляется компенсация.

В такой перечень входят: пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии, установленных законодательством), социальные выплаты, стипендии, заработная плата (денежное обеспечения), сумма индексации денежных доходов граждан.

Также принятый документ уточняет источники выплаты такой компенсации.

Напомним, по данным Государственной службы по вопросам труда, сумма задолженности предприятий по заработной плате по всей Украине уменьшилась с 3,8 млрд грн (по состоянию на 7 декабря 2020 года) до 3,1 млрд грн по состоянию на 11 января 2021 года.

Источник

зарплаты, компенсации, ВР
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