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Зеленский и Меркель договорились перенаправить EUR150 млн на борьбу Украины с коронавирусом

01.04.2020 / 09:06
Зеленский и Меркель договорились перенаправить EUR150 млн на борьбу Украины с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В контексте возможного увеличения финансовой помощи Украине на борьбу с коронавирусом они договорились перенаправить EUR150 млн в рамках государственного немецкого кредита на соответствующие нужды.

"Стороны обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире, а также практические меры, принимаемые в обеих странах с целью противодействия пандемии. Было договорено проработать возможность налаживания информационного обмена, связанного с пандемией, в частности, в части медицинских стандартов, внедряемых для лечения болезни", - сообщает во вторник, 31 марта, пресс-служба главы Украинского государства.

Меркель положительно отметила принятие накануне законов об обороте земель сельскохозяйственного назначения и о регулировании банковской деятельности. В этом контексте она также отметила важность скорейшего завершения переговоров с МВФ о новой программе сотрудничества.

"Также говорилось о необходимости выделения дополнительного финансирования для Украины со стороны Европейского союза и Всемирного банка", - говорится в сообщении.

Источник

коронавирус, Франция, Меркель, Зеленский
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