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Вокруг Вознесенска священники УПЦ совершили автомобильный крестный ход с молитвой об избавлении от коронавируса

01.04.2020 / 10:04
Вокруг Вознесенска священники УПЦ совершили автомобильный крестный ход с молитвой об избавлении от коронавируса
Вознесенская епархия Источник: Центр информации УПЦ
Клирики епархии благословили все стороны света крестом, иконою Пресвятой Богородицы и мощами святых угодников Божиих

В Вознесенске священники Украинской Православной Церкви совершили автомобильный крестный ход с молитвой об избавлении от коронавируса.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, во время молитвенного шествия читали акафист Животворящему Кресту Господню, Покрову Божией Матери, святому Пантелеимону целителю.

У храмов, поклонных крестов и на въездах в Вознесенск священнослужители останавливались и совершали молебен об избавлении от коронавируса COVID-19. Просили также и о том, чтобы Господь помог медикам в их служении.

Клирики епархии благословили все стороны света крестом, иконою Пресвятой Богородицы и мощами святых угодников Божиих.

Источник: Inpress.ua
упц, вознесенск
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