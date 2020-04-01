Вокруг Вознесенска священники УПЦ совершили автомобильный крестный ход с молитвой об избавлении от коронавируса

В Вознесенске священники Украинской Православной Церкви совершили автомобильный крестный ход с молитвой об избавлении от коронавируса.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, во время молитвенного шествия читали акафист Животворящему Кресту Господню, Покрову Божией Матери, святому Пантелеимону целителю.

У храмов, поклонных крестов и на въездах в Вознесенск священнослужители останавливались и совершали молебен об избавлении от коронавируса COVID-19. Просили также и о том, чтобы Господь помог медикам в их служении.

Клирики епархии благословили все стороны света крестом, иконою Пресвятой Богородицы и мощами святых угодников Божиих.