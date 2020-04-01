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Зеленский и Меркель обсудили перспективы продолжения переговоров в Нормандском формате

01.04.2020 / 10:18
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель проинформировал ее о ситуации с безопасностью на Донбассе.

"Обсуждались также результаты последних консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы. Отдельно стороны обсудили перспективы продолжения переговоров в Нормандском формате", - сообщает во вторник, 31 марта, пресс-служба главы Украинского государства.

Источник

Донбасс, Меркель, Зеленский
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