Зеленский и Меркель обсудили перспективы продолжения переговоров в Нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель проинформировал ее о ситуации с безопасностью на Донбассе.

"Обсуждались также результаты последних консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы. Отдельно стороны обсудили перспективы продолжения переговоров в Нормандском формате", - сообщает во вторник, 31 марта, пресс-служба главы Украинского государства. Источник