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Зеленский и Меркель обсудили по телефону пути дальнейшей активизации мирного урегулирования ситуации на Донбассе

17.07.2019 / 17:23
Президент Владимир Зеленский 16 июля провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого собеседники обсудили пути дальнейшей активизации мирного урегулирования ситуации на Донбассе и ряд других вопросов.

"Были положительно отмечены результаты недавней встречи дипломатических советников в нормандской формате в Париже, которая должна дать толчок деятельности Трехсторонней контактной группы. Президент Украины и Федеральный канцлер Германии подчеркнули необходимость достижения ближайшее время прогресса в освобождении украинских заложников и политических заключенных, а также завершении процесса разведения сил и средств в Станице Луганской, в частности путем демонтажа фортификационных сооружений и осуществления разминирования", - сообщается во вторник вечером на сайте главы Украинского государства.

Согласно информации, Зеленский и Меркель также остановились на вопросе дальнейшего обеспечения транзита газа по территории Украины.

Отдельное внимание было уделено обсуждению перспектив реализации двусторонних инвестиционных проектов.

Источник 

Донбасс, Меркель, Зеленский
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