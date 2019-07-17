Расстрелы на Майдане: подозреваемого экс-беркутовца отпустили домой

Такое решение вынесла коллегия во главе с судьей Сергеем Дячуком.

"Суд считает необходимым заменить ранее избранную в отношении обвиняемого Тамтуры меру пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую – круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля", - заявил судья.

Тамтура будет находиться под домашним арестом до 16 сентября. Экс-беркутовца освободили в зале суда.

Четырем другим подозреваемым экс-беркутовцам – Павлу Аброськину, Сергею Зинченко, Александру Маринченко и Олегу Янишевскому – суд продлил содержание под стражей на 60 суток, до 14 сентября.

Такое решение Дячука присутствующие в зале суда встретили криками "Вы их будете по очереди выпускать?" и "Беркута – позор государства!".

Напомним: экс-сотрудников "Беркута" обвиняют в расстреле участников массовых протестов на киевском Майдане Независимости и улице Институтской 20 февраля 2014 года.

В феврале 2014 года бойцов спецроты "Беркута" Сергея Тамтуру и Александра Маринченко задержали по подозрению в расстреле активистов Евромайдана.

В марте-апреля 2014 года по подозрению в расстреле майдановцев задержали экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина и их командира Дмитрия Садовника.

В июле 2014 года был задержан еще один подозреваемый в этом преступлении – экс-беркутовец Олег Янишевский.

Суд их всех арестовал.

В сентябре 2014 года суд отпустил Садовника под домашний арест, а в октябре он сбежал.

Впоследствии стало известно, что РФ дала гражданство экс-командиру "Беркута" Садовнику и 9 экс-бойцам спецроты, обвиняемым в расстреле 48 активистов Евромайдана на Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года.

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