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Меркель в разговоре с Зеленским подчеркнула, что Киев может рассчитывать на поддержку Германии и Франции на пути к прекращению войны на Донбассе – ОП

11.09.2020 / 16:18
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

В котором проинформировал ее о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях украинской стороны, направленные на достижение мира в регионе.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, президент поблагодарил ФРГ за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Спасибо за вашу оценку наших усилий на пути к прекращению огня на Донбассе и к мирному урегулированию. Достижение мира остается ключевым приоритетом для меня и для всех украинцев", - сказал Зеленский.

В свою очередь Меркель заверила, что Германия будет продолжать прилагать все необходимые усилия для достижения прогресса в мирном процессе. При этом она подчеркнула важность выполнения Парижских договоренностей, достигнутых в Нормандском формате в декабре 2019 года, прежде всего, соблюдения сторонами режима прекращения огня.

Лидеры двух стран отметили важность дальнейшей координации шагов по мирному урегулированию на Донбассе, а также выразили надежду, что встреча советников лидеров стран Нормандского формата 11 сентября принесет четкие решения и результаты, и вскоре после этого состоится встреча лидеров "Нормандской четверки".

"Меркель подчеркнула, что Украина может рассчитывать на поддержку Германии и Франции на пути к решению вопроса войны на Донбассе", - говорится в сообщении.

Источник

Донбасс, Меркель, Зеленский
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