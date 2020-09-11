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Зеленский сказал Меркель, что Украина присоединилась к заявлению ЕС относительно выборов в Беларуси

11.09.2020 / 15:46
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и заверил ее, что Украина присоединилась к заявлению ЕС относительно президентских выборов в Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба Зеленского

Они "отметили близость позиций" Украины и Германии о событиях в Беларуси.

Дословно: "Зеленский отметил, что Украина присоединилась к заявлению ЕС относительно президентских выборов в Беларуси".

Напомним: 15 августа МИД обнародовал заявление о результатах выборов в Беларуси, в котором призвал оппозицию к компромиссам и избежал заявлений о непризнании результатов голосования.

27 августа в МИД сообщили, что Украина присоединилась к заявлению ЕС, которое характеризует недавние выборы в Беларуси как не соответствовавшие международным стандартам.

Источник

Беларусь, Меркель, Зеленский
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