Священники УПЦ объехали Хмельницкий, молясь о прекращении пандемии

В Хмельницком 31 марта священники Украинской Православной Церкви совершили молебен «Во время губительного поветрия и смертоносной заразы».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой епархии, в период коронавирусного карантина клирики будут ежедневно совершать молебны об избавлении от пандемии при въезде в город.

Во время молебна молились о сохранении города и об избавлении его жителей от заражения коронавирусом COVID-19.

Как сообщалось ранее, Священный Синод Украинской Православной Церкви призвал духовенство, монашество и мирян к усиленной молитве и утвердил текст молитвы и прошения, которые необходимо возносить за Божественной литургией в течение периода коронавирусного карантина.