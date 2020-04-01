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Священники УПЦ объехали Хмельницкий, молясь о прекращении пандемии

01.04.2020 / 10:28
Священники УПЦ объехали Хмельницкий, молясь о прекращении пандемии
Хмельницкая епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Во время молебна молились о сохранении города и об избавлении его жителей от заражения коронавирусом COVID-19

В Хмельницком 31 марта священники Украинской Православной Церкви совершили молебен «Во время губительного поветрия и смертоносной заразы».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой епархии, в период коронавирусного карантина клирики будут ежедневно совершать молебны об избавлении от пандемии при въезде в город.

Во время молебна молились о сохранении города и об избавлении его жителей от заражения коронавирусом COVID-19.

Как сообщалось ранее, Священный Синод Украинской Православной Церкви призвал духовенство, монашество и мирян к усиленной молитве и утвердил текст молитвы и прошения, которые необходимо возносить за Божественной литургией в течение периода коронавирусного карантина.

Источник: Inpress.ua
Хмельницкий, УПЦ
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