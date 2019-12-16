В Хмельницком до 25 декабря пребывает мироточивая икона Божией Матери

В Хмельницком в Свято-Покровском кафедральном соборе 14 декабря состоялась встреча мироточивой иконы Божией Матери «Иверская».

Чудотворный мироточивый образ Божией Матери из Винницкой епархии будет посещать населенные пункты епархии на протяжении 10 дней, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу епархии.

Всенощное бдение и встречу совершил митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский Антоний в сослужении духовенства собора.

Икона будет путешествовать по храмам и больницам до 25 декабря.

Икону привезли из села Мирное Винницкой области, где одну из 3 мироточивых святынь храма преподобной Параскевы Сербской знают под названием «Кировское чудо». 25 сентября 2007 года прихожане купили икону в лавке Браиловского женского монастыря, а в октябре того же года она замироточила.