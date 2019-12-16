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Зеленский назвал пять факторов "формулы будущего Украины"

16.12.2019 / 14:21
Президент Украины Владимир Зеленский назвал мир, народовластие, "прозрачные правила игры" и качественную инфраструктуру одними из ключевых факторов "формулы будущего" для Украины.

Об этом написано в колонке Зеленского в номере "НВ.Украина", вышедшая в номере прогнозам мировых лидеров мнений на 2020-й год.

По мнению президента, "формула будущего для Украины" пять составляющих - мир, эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех, инвестиции, "качественно иная инфраструктура" и народовластие.

Дословно: "Без мира никакого развития быть не может. Мы хотим мира на наших условиях. То есть с возвращением Украины территорий и наших людей. С прекращением обстрелов и настоящим, а не фейковым, мирным процессом. ... Именно мы, а не кто-то другой, обязаны действовать и добавиться мирных решений".

В "прозрачные правила игры" Зеленский включил "победу над коррупцией и справедливые суды, равенство всех перед законом, ликвидацию привилегий для избранных".

Дословно: "Мир условие важное, но далеко не единственное. Точно так же нам необходимы эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех ... Безусловная защита прав собственности и жесткие рамки полномочий, в которые будет поставлен любой чиновник - от президента до сельского старосты".

Говоря об инвестициях, по словам президента, нужно будет "убрать непроходимые барьеры и ненужные регуляции, которые тормозят развитие бизнеса", относительно инфраструктуры - "это не только дороги, хотя дороги - в первую очередь".

Дословно: "Это все то, что помогает человеку жить и добиваться успеха в Украине. Инфраструктура медицинская и образовательная, цифровая и энергетическая, финансовая и коммунальная".

Народовластие, по словам Зеленского, должно быть "не декларативное, а реальное, механизм, который позволит людям влиять на решения власти - от уровня общины до уровня президента".

Зеленский также отметил, что Украина пока не может претендовать на глобальное лидерство "в размерах территории, военной мощи и объемов добычи полезных ископаемых" или "в технологиях и промышленном потенциале".

Дословно: "Но мы точно можем стать самой динамичной страной мира. Страной с самым быстрым темпом позитивных изменений - не только в экономике, но и во всех сферах жизни".

Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров стран "нормандской четверки", где президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Во время "марафона" с прессой, который состоялся в начале октября, Зеленский на вопрос, что ожидает систему физлиц-предпринимателей в Украине, интересовался у представителя журнала "Новое время", из каких источников финансируется данное СМИ и упрекнул представителя издания, СМИ принадлежит гражданину Чехии.

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будущее, Зеленский, формула будущего
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