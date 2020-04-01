Ермак надеется, что через одну-две недели могут произойти новые обмены удерживаемыми лицами

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16:15
В Италии случаи заражения новым коронавирусом превысили отметку в 100 тысяч. За сутки - 812 летальных исходов
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16:48
Диагностированных случаев заболевания коронавирусом уже более 700 тысяч
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16:15
В мире на COVID-19 уже заболело 532 253 человека
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15:23
Глава ВОЗ об ускорении пандемии коронавируса: сто тысяч заболеваний произошли за 2 дня
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11:20
Нидерланды запретили массовые собрания до 1 июня и ввели высокие штрафы
- 16:15
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09:47
В Раде зарегистрировали проекты постановлений, блокирующих подписание закона о рынке земли
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13:50
Украина временно откладывает большую приватизацию
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17:51
Кабмин обновил макроэкономический прогноз: доллар по 29,5 и безработица на уровне 9,4%
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15:46
Зеленский: предлагается создать прозрачный стабилизационный фонд для поддержки населения и бизнеса
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15:14
Зеленский: без получения помощи от международных партнеров Украине грозит дефолт
- 09:47
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15:23
Киевский метрополитен не возобновит работу до 3 апреля - Кличко
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17:21
В Киевсовете разрабатывают план для функционирования метро с некоторыми ограничениями во время карантина
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15:23
Киевским маршруткам запретили пригородные, междугородние и межобластные рейсы
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17:23
Кличко хочет на время карантина освободить предпринимателей от налогов
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15:18
Киев пока не будут закрывать на въезд и выезд
- 15:23
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18:12
5 продуктов, которые снижают защиту от коронавируса
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18:12
5 самых важных веществ для иммунитета в сезон коронавируса по мнению индийского врача
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17:59
10 видов воды, которой можно утолить жажду
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09:17
Лечение стволовыми клетками при атрофии зрительного нерва
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06:50
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
- 18:12
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09:24
В Нидерландах маски продают даже в магазинах мобильной связи
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08:54
Mercedes-Benz представил свой электрический минивэн
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09:24
На Луганщине обнаружили тайники с арсеналом гранатометных выстрелов и огнеметом
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09:17
В Харьков поступили швейцарские аппараты искусственной вентиляции легких
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09:11
Самолет с тестами на коронавирус прибыл в Украину
- 09:24
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09:24
Жители Запорожья принесли цветы и игрушки в парк, где погибла девочка
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09:12
Нацполиция задержала воров в законе Кобу Руставского и Каху Тбилисского
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09:16
СБУ накрыла конвертцентр и три ботофермы в Запорожье
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09:12
На Николаевщине 119 населенных пунктов - без света
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09:18
На границе задержали контрабандиста на авто с дипномерами
- 09:24