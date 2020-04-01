Войти | Зарегистрироваться
11:00

среда,
01 апреля
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Ермак надеется, что через одну-две недели могут произойти новые обмены удерживаемыми лицами

01.04.2020 / 10:49
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак надеется, что через одну-две недели могут произойти новые обмены удерживаемыми лицами, списки которых обновляются и финализируются.

"Я очень надеюсь, что может это неделя, 10 дней, две недели, и мы уже начнем проводить эти обмены", - сказал он в ходе онлайн-брифинга во вторник, 31 марта.

Ермак указал, что процесс подготовки обменов продолжается, но он усложнен сегодня ситуацией с пандемией коронавируса.

"Поэтому сегодня финализируются списки, они обновляются. Вы знаете, что у нас были определенные трудности, потому что не были допущены представители Красного креста. Но мы еще раз получили подтверждение от участников ТКГ, был разговор президента Зеленского с руководителем Красного креста, чтобы на ту территорию были немедленно направлены их представители для усовершенствования списков всех людей, которые там находятся", - рассказал он.

Источник

обмен пленными, Ермак
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
1 апреля
31 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.