В фильме "Слуга народа" войны не было: почему Банковая "отсиживается" в самую горячую пору

Практически вся минувшая неделя прошла под знаком переговоров Запада с Россией – к ним было приковано внимание всех. Скажем, у почти всех. Пока к переговорам готовились, президент Владимир Зеленский катался на лыжах, позже отделавшись парой ритуальных заявлений. Когда же тупик в разговоре Вашингтона и Москвы стал очевидным, Банковая сыграла в игру "рассмешить смешного" и сделала "прорывное" предложение - провести еще одни переговоры. "Апостроф" разбирался в том, как выглядит профанация на высшем государственном уровне, а также почему на Банковой бьют баклуши вместо реальной работы.

14 января глава Офиса президента Андрей Ермак во время видео-конференции с американским дипломатом Джоном Хербстом, организованной аналитическим центром Atlantic Council, удивил новым креативом от Зе-власти. По его словам, Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену провести трехсторонние переговоры вместе с Владимиром Путиным. Совершенно непонятно, на что надеется Банковая, которая в ходе переговоров между США и РФ предпочитала не делать громких заявлений и резких шагов, но теперь почему-то решила одним махом разрешить тупиковую геополитическую ситуацию. При этом Ермак "забыл" о Евросоюзе и ее главных "флагманах" - Германии и Франции. Сомнительно, что Европа вдруг откажется от участия в переговорном процессе. Выходит, что глава ОП сделал громкое заявление, не подумав о его последствиях.

Озвучив свое неординарное предложение, Ермак сделал дежурное заявление, что любые обсуждения европейской системы безопасности, инициируемые Москвой, невозможны без прекращения войны против Украины, и не отходя от кассы добавил, что украинская власть надеется услышать конкретные условия вступления в НАТО, ведь "пришло время для честного и прозрачного разговора с Украиной относительно наших перспектив в Альянсе". Цена этих мантр со стороны власти, по мнению экспертов, совсем невысока, ведь за ними не стоит реальная и постоянная работа.

Дилетантство власти и "своевременный" отдых

Пока со всех сторон сыплются сигналы, о том, что вероятность нападения на Украину значительно возросла, действующая власть занимается непонятно чем, считает юрист-международник, президент Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко.

"Чем должно отвечать на создавшиеся обстоятельства сознательное правительство? Мобилизацией населения, проведением учений гражданской обороны, по сути активной "израилизацией" Украины, где население очень хорошо знает что делать в случае начала боевых действий. Должны быть созданы стратегические резервы топлива, медицинских запасов, продуктов питания. Потому что если исчезнет хлеб из магазинов, то дальше даже путинских армий не нужно будет. Никаких подобных действий мы не увидели и не услышали", - считает Друзенко.

Что касается внешней политики, то занимать более активную позицию Офиса Президента сейчас попросту не может из-за неуклюжей политики претензий, говорит "Апостроф" политолог Виталий Бала.

"Я думаю, что действующая власть не может быть более активной, потому что в течение предыдущих двух лет она вели весьма специфическую внешнюю политику. Я называю ее политикой претензий в иностранных СМИ, когда Украина чего-то требовала и одновременно власть позволяла себе невыполнение определенных обязательств", - говорит эксперт.

Не совсем адекватным, считает политический эксперт Ярослав Божко, является то, что вместо того, чтобы искать выход из создавшегося положения и активно работать в сфере, за которую гарант Конституции несет непосредственную ответственность, Владимир Зеленский решил отдохнуть от дел государственных.

"Конечно, президент тоже живой человек, но отпуск и простые люди могут отсрочить. Тут важно понимать, что существует определенная дискоммуникация в отношениях Украины и Запада, не без определенной роли в этом Офиса Президента. Присутствует политизация некоторых решений, которые производятся не профессиональными дипломатами, а политическим руководством", - считает Божко.

Низкое качество принятия решений во внешнеполитической сфере, руководство которой по сути взял на себя Андрей Ермак, а также демагогия власти сделали свое дело. Так, экспертам уже очевидно, что постулат "никаких решений об Украине без Украины" не соответствуют реальной ситуации.

"В нынешней ситуации для нас, к сожалению, уготована роль наблюдателя, и уже потом, по большому счету, от действующей власти будет зависеть готова ли она будет принять к исполнению те решения, которые будут наработаны. Россияне, по большому счету, выставили ультиматум с требованием иметь исключительное право на сферу влияния, стран бывшего Варшавского договора, им в этом было отказано. Но попросив много, они могут получить меньше: то, на что на самом деле рассчитывали", - утверждает Виталий Бала.

Камо грядеши, Банковая?

После завершения переговоров Запада с Россией риск войны, по словам Генсека НАТО Йенса Столтенберга, только обострился. В свою очередь, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что за последние 30 лет никогда война на территории государств-членов ОБСЕ не была настолько реальной, а разведки Запада сигнализируют о переброске Путиным на границу боевых вертолетов.

Тем временем, украинское руководство верит, что в их кино войны не будет, ведь этого не было в оригинальном сценарии "Слуги народа", отмечает Геннадий Друзенко.

"Когда-то один из сотрудников Офиса Зеленского сказал пророческую фразу: "они заложники своего кино". Так вот, в "Слуге народа" было все, а войны не было. И они все еще верят, что пишут сценарий. Но, к сожалению, в этой ситуации сценарий пишут не они, и заявления Арестовича о том, что Зеленский первый возьмет автомат и пойдет защищать Украину – выглядят как просто откровенный стеб. Даже в эпоху постмодернизма кровь остается красной, и когда она вытекает – становится больно. Я боюсь, что кровопускание Украины с таким правительством становится почти неизбежным. Дай Бог, чтобы я ошибался", – говорит "Апострофу" эксперт

Абсолютная беспомощность Банковой во время определяющих для Украины международных переговоров становится видна невооруженным глазом на фоне несуразных заявлений Андрея Ермака на онлайн-встрече с политическими пенсионерами на базе Atlantic Coucil, которая прошла 14 января. Возможно, Ермак забывает, что теперь на кону ответственность не перед инвесторами "фильма", а за человеческие жизни украинцев, которые может унести грядущая эскалация с Россией, не говоря уже о потере новых территорий: отсюда и шапкозакидательство о 90% украинцев, которые "точно будут защищать Украину с оружием и до последней капли крови". Сюда же можно отнести и крайне "уместный" сейчас вопрос, когда Украина будет в НАТО, повторяемый чуть ли не каждую неделю и не имеющий под собой никаких реальных предпосылок.

Константин Соборный

Апостроф