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У Зеленского говорят, что не будут вмешиваться в скандал вокруг Трампа

01.10.2019 / 11:16
Помощник президента Андрей Ермак уверяет, что Украина никоим образом не будет вмешиваться во внутренние дела Соединенных Штатов Америки.

Об этом шла речь в интервью Ермака телеканала "1+1"

Прямая речь Ермака: "Непростая ситуация. Она досталась сегодняшней власти по наследству. Это внутренние дела США. Мы видим в США нашего друга, нашего стратегического партнера. Происходящее там - это их внутренняя политическая кухня. Мы не будем никоим образом в этом участвовать. Наша дружба и наша поддержка двухпалатная она есть, она очень мощная и я уверен, что она будет такая и в дальнейшем".

"Я не считаю, что президент Зеленский сделал какую-то ошибку во время визита. Сегодня уже эта беседа (Трампа и Зеленского - ред.) часть истории... На сегодняшний день мы уже имеем расписание и задачи по подготовке официального визита".

Предыстория: 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.

Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке

Источник 

США, Трамп, Зеленский, Ермак
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