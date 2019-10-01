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В Киеве при кафедральном соборе УПЦ начались занятия в Школе православного богослужения

01.10.2019 / 10:55
В Киеве при кафедральном соборе УПЦ начались занятия в Школе православного богослужения
Фома Источник: Центр информации УПЦ
Занятия проходят два раза в неделю

В Киеве при кафедральном соборе Воскресения Христова начались занятия в Школе православного богослужения.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине», в школе готовят регентов церковного хора (обучение длится 3 года), певчих (2 года), чтецов (1 год) и чтецов-уставщиков (2 года).

Занятия проходят два раза в неделю. На первом же году обучения студенты получают богослужебную практику. При желании обучение можно проходить не в группе, а в индивидуальном порядке.

Поступить на специальность «регент» можно только при наличии музыкального образования.

Также при соборе действует детский хор. Поющие в нём ребята два раза в неделю приходят на занятия, где получают начальное музыкальное образование, а также участвуют в богослужениях.

Записать в хор могут дети возрастом от 7 до 18 лет.

Кафедральный собор Воскресения Христова находится по адресу: Киев, Железнодорожное шоссе, 3 (станция метро «Лыбидская»).

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Кафедральный собор
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