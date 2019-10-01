Помощники Байдена просят не приглашать Джулиани на телевидение

Об этом сообщает The New York Times

Такие просьбы получили телеканалы ABC, CBS, CNN, NBC и Fox News. У Байдена считают, что распространение ложных утверждений Джулиани не идет на пользу журналистике и не совпадает с интересами зрителей.

Предыстория: 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.

Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена

Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

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