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Помощники Байдена просят не приглашать Джулиани на телевидение

01.10.2019 / 10:54
Представители политического оппонента Дональда Трампа, бывшего вице-президента США Джо Байдена направили ряд писем к ведущим телеканалам с просьбой не приглашать адвоката Трампа Рудольфа Джулиани на телеэфиры, поскольку он распространяет ложные сведения.

Об этом сообщает The New York Times

Такие просьбы получили телеканалы ABC, CBS, CNN, NBC и Fox News. У Байдена считают, что распространение ложных утверждений Джулиани не идет на пользу журналистике и не совпадает с интересами зрителей.

Предыстория: 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.

Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена

Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

Источник 

Байден, Трамп, Джулиани
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