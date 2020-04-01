В Виннице православная молодежь доставила пенсионерам лекарства и продукты

В Виннице молодежный актив храма в честь святителя Луки Крымского под руководством протоиерея Владимира Тютенко и диакона Романа Криночкин помогают пожилым, одиноким, малообеспеченным людям адресно и в доме престарелых.

Как сообщает Центр информации УПЦ на официальную страницу в Фейсбук Молодежного отдела Винницкой епархии, православная молодежь доставила пенсионерам лекарства и продукты.

«Великий пост - время для дел милосердия. Господь послал нам еще и возможность помочь ближним во время испытания», - сказано в сообщении.