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В Виннице православная молодежь доставила пенсионерам лекарства и продукты

01.04.2020 / 10:53
В Виннице православная молодежь доставила пенсионерам лекарства и продукты
Фейсбук Источник: Центр информации УПЦ
Православные помогают пожилым, одиноким, малообеспеченным людям адресно и в доме престарелых

В Виннице молодежный актив храма в честь святителя Луки Крымского под руководством протоиерея Владимира Тютенко и диакона Романа Криночкин помогают пожилым, одиноким, малообеспеченным людям адресно и в доме престарелых.

Как сообщает Центр информации УПЦ на официальную страницу в Фейсбук Молодежного отдела Винницкой епархии, православная молодежь доставила пенсионерам лекарства и продукты.

«Великий пост - время для дел милосердия. Господь послал нам еще и возможность помочь ближним во время испытания», - сказано в сообщении.

Источник: Inpress.ua
упц, винница
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